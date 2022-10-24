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"Мир без гегемонии": в Москве открылось заседание клуба "Валдай"

11:45
  • понедельник
  • 24 октября 2022

На одной площадке собрались политики, дипломаты и экономисты

В Москве сегодня открылось 19-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Оно проходит под названием "Мир без гегемонии: справедливость и безопасность для всех", передает "ТВ Центр".

На одной площадке собрались эксперты, политики, дипломаты и экономисты из России, США, Китая, Турции, Германии - более чем из 40 стран. Обсуждают важные события в сфере политики и экономики, а также возможные сценарии развития. Спикеры отметили, что сейчас как никогда важно сосредоточиться на вызовах и проблемах, которые стоят перед современным миром. 

"Наша задача сейчас обсудить те контуры будущего, которые нам всем хотелось бы достичь. Те контуры будущего, в котором мы все сможем жить, я имею в виду всех людей на Земле, жить более уверенно, спокойно, справедливо и безопасно. Наш вклад в улучшение и решение текущих проблем - это прямой, честный, откровенный, интеллектуальный разговор. Если мы сумеем это сделать, мы выполним свой долг и, может быть, принесём какую-нибудь пользу в этом мире", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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Заседание клуба "Валдай"
Заседание клуба "Валдай"
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