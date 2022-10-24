Жильцы ветхих домов во Владивостоке добиваются экстренного ремонта

Соблюдением жилищных прав уже заинтересовалась прокуратура

Дыры в крыши, прогнившие стены и провалившийся пол. Жильцы ветхих домов во Владивостоке уже несколько лет добиваются проведения ремонта. Здания полностью пришли в негодность и могут рухнуть в любой момент.

Прогнивший потолок падает прямо на головы. Жильцы этого двухэтажного многоквартирного дома своими силами пытаются заделать дыры. Но толку мало. Все стены в плесени от сырости. В таком же состоянии и соседняя двухэтажка. С момента строительства, то есть более чем за 60 лет, ни капитальный, ни даже косметический ремонты в этих домах не проводились. Здания пришли в негодность и жильцами приходится практически заново отстраивать стены.

Дома строили как временное офицерское жилье. Для многих оно стало и постоянным. Квартира Светланы Анатольевны, как и других ее соседей, в собственности муниципалитета. Говорят, арендодатель ни разу не проводил ремонт. Сейчас из-за ветхих стен жильцы боятся даже окна поменять.

На вторых этажах заливает с крыши, а на первых вода сочится из-под пола. В квартирах сырость, плесень, а в дождь бывают даже лужи.

Капитальный ремонт этих домов запланирован только на 2038-2040 годы. Светлана еще четыре года назад заказывала независимую экспертизу. Тогда износ дома уже составлял 68%. Документы она отнесла и в управляющую компанию. Но реакции до сих пор не последовало. В администрации Владивостока говорят, что заявления от жильцов о признании дома аварийным не поступало.

Тем временем соблюдением жилищных прав заинтересовалась прокуратура и сейчас проводит проверку. Счета за электроэнергию, воду, вывоз мусора, содержание жилья и капремонт приходят регулярно. После многих лет борьбы за свои коммунальные права жильцы надеются, что на их проблемы соответствующие службы все же обратят внимание.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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