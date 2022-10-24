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Жильцы ветхих домов во Владивостоке добиваются экстренного ремонта

11:48
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Соблюдением жилищных прав уже заинтересовалась прокуратура

Дыры в крыши, прогнившие стены и провалившийся пол. Жильцы ветхих домов во Владивостоке уже несколько лет добиваются проведения ремонта. Здания полностью пришли в негодность и могут рухнуть в любой момент.

Прогнивший потолок падает прямо на головы. Жильцы этого двухэтажного многоквартирного дома своими силами пытаются заделать дыры. Но толку мало. Все стены в плесени от сырости. В таком же состоянии и соседняя двухэтажка. С момента строительства, то есть более чем за 60 лет, ни капитальный, ни даже косметический ремонты в этих домах не проводились. Здания пришли в негодность и жильцами приходится практически заново отстраивать стены.

Дома строили как временное офицерское жилье. Для многих оно стало и постоянным. Квартира Светланы Анатольевны, как и других ее соседей, в собственности муниципалитета. Говорят, арендодатель ни разу не проводил ремонт. Сейчас из-за ветхих стен жильцы боятся даже окна поменять.

На вторых этажах заливает с крыши, а на первых вода сочится из-под пола. В квартирах сырость, плесень, а в дождь бывают даже лужи.

Капитальный ремонт этих домов запланирован только на 2038-2040 годы. Светлана еще четыре года назад заказывала независимую экспертизу. Тогда износ дома уже составлял 68%. Документы она отнесла и в управляющую компанию. Но реакции до сих пор не последовало. В администрации Владивостока говорят, что заявления от жильцов о признании дома аварийным не поступало.

Тем временем соблюдением жилищных прав заинтересовалась прокуратура и сейчас проводит проверку. Счета за электроэнергию, воду, вывоз мусора, содержание жилья и капремонт приходят регулярно. После многих лет борьбы за свои коммунальные права жильцы надеются, что на их проблемы соответствующие службы все же обратят внимание.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
Ветхие дома во Владивостоке
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