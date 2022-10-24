Обнаруженная астрономами черная дыра оказалась "слишком близко" к Земле

Ее размеры больше Солнца в 12 раз

Черную дыру пугающих размеров обнаружила международная команда астрономов. По космическим меркам она расположена настолько близко к нашей планете, что исследователи назвали ее монстром на заднем дворе Земли. Масса этой невидимой соседки в 12 раз больше, чем у Солнца. Что же происходит внутри этого таинственного явления - пока не знают даже ученые.

Ее размеры больше Солнца в 12 раз, и она оказалась ближе всех к нашей планете. Гигантскую черную дыру обнаружили астрономы "практически на нашем заднем дворе" - на расстоянии 1550 световых лет от Земли. Черные дыры сложно изучать и еще сложнее обнаружить.

Обладая сильным гравитационным воздействием, они дают о себе знать лишь когда поглощают пыль, газ, звезды или сталкиваются друг с другом. При этом испуская вспышки света. Потому международная группа ученых во главе с астрономом Суканьей Чакрабарти изучила около 200000 двойных звездных систем. Задача - найти признаки звезд, которые вращаются вокруг массивных невидимых объектов.

"Мы искали объекты, которые, как сообщалось, имели большие массы компаньонов, но яркость которых можно было бы отнести к одной видимой звезде. Таким образом, у вас есть веская причина полагать, что компаньон темный", - говорится в отчетах.

У наиболее выдающихся кандидатов изучали световой спектр звезд в обсерватории Кека на Гавайях и с помощью гигантского телескопа Магеллана в Чили. В ходе исследования специалистов заинтересовала одна система - видимая звезда с массой чуть меньше Солнца. Проведенные спектроскопические измерения позволили обнаружить некое притяжение звезды - она вращалась вокруг невидимого объекта. Ученые предположили, что это и есть черная дыра. Проведенные анализы позволили установить ее массу - в 12 раз больше массы Солнца.

По оценкам авторов исследования, в нашей галактике существует около миллиона видимых звезд, вращающихся вокруг массивных "невидимых" черных дыр. Возможно, ее спутали с другим космическим объектом. Но это еще предстоит выяснить.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"