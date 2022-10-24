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Глава СКР поручил проверить слова Красовского про украинских детей

10:49
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Пользователи Сети пожаловались на журналиста

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о резких высказываниях журналиста Антона Красовского.
Красовский извинился за призыв убивать украинских детей словами "ну бывает, понесло"

Об этом заявили в пресс-службе ведомства в понедельник, 24 октября. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СКР с просьбой проверить высказывания журналиста.

"Руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову <…> поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале СКР.

Высказывание Антона Красовского прозвучало в его авторской программе в ходе беседы с Сергеем Лукьяненко. Писатель рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "страна оккупирована москалями". В ответ на это журналист призвал топить таких детей в реке и сжигать в домах.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что приостанавливает сотрудничество с Антоном Красовским. По ее словам, ни она, ни коллектив телеканала не разделяют мнения журналиста.

Красовский, в свою очередь, извинился за свои слова. Журналист заявил, что "как-то не увидел границы про детей" и "ему по-настоящему неловко".

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