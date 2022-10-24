Соловьев назвал неприемлемыми слова Красовского об украинских детях

Журналиста отстранили от работы на RT

Призыв Антона Красовского убивать украинских детей является неприемлемым. Такое заявление сделал председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. По его мнению, это нарушение этических, журналистских и человеческих норм.

"Руководители RT должны решать, какие будут последствия. Но если каким-то образом высказывания Красовского попадают под наказание Гражданского или Уголовного кодекса, то с этим должны будут разбираться уже правоохранители", — сказал Соловьев в интервью изданию Лента.ru.

Резонансное высказывание Антона Красовского прозвучало в его авторской программе в ходе беседы с Сергеем Лукьяненко. Писатель рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что "страна оккупирована москалями". В ответ журналист призвал топить таких детей в реке и сжигать в домах. Лукьяненко заявление Красовского не поддержал.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что приостанавливает сотрудничество с Антоном Красовским. По ее словам, ни она, ни коллектив телеканала не разделяют мнения журналиста.

Сам Красовский извинился за свои слова, сказав, что его иногда несет в эфире. По словам журналиста, "ему по-настоящему неловко".

В свою очередь председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства проверить слова Антона Красовского.

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