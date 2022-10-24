Следком назвал основные версии крушения Су-30

Самолет упал в Иркутске на жилой дом

Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются в качестве основных версий причин крушения истребителя Су-30 в Иркутске. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказали в Следственном комитете.

Проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом.

Также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно.

Следователи допросили руководство и сотрудников авиационного предприятия, а также собственников разрушенного частного дома, которые признаны потерпевшими, сообщается в Telegram-канале Следкома.

Истребитель упал на двухэтажный жилой дом, в котором проживали пять человек. Никого из них в тот момент в здании не было. Летчики Су-30 погибли.

Как сообщили в Следственном комитете, самолет без боекомплекта вылетел с авиазавода для испытаний. Экипаж 20 минут не выходил на связь, за ним отправили второй борт. Его пилоты увидели, что летчики Су-30 находились в кабине без сознания.

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