Россияне рассказали, где хотели бы провести "отпуск мечты"

Исследование провел ВЦИОМ

Более четверти (29%) россиян хотели бы провести свой отпуск на Байкале. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводил исследование в партнерстве с Премией "Марка № 1 в России".

В ходе опроса россиянам предложили назвать предпочтительные места для отдыха в России, которые бы они выбрали в 2022 году, не имея никаких ограничений.

Второе место в рейтинге отпускных предпочтений досталось Крыму (21%), замкнул тройку лидеров Алтай (19%).

Санкт-Петербург выбрали бы 15%, за Сочи и Камчатку отдали голоса по 14% респондентов, за Карелию — 11%. Далее в перечне ответов следуют Дальний Восток (8%), Краснодар (8%), Калининград (6%) и Алтайский край (6%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее Россия обсудила с другими прикаспийскими государствами вопросы развития туризма на Каспии. Российские премьер Михаил Мишустин отметил, что Каспийское побережье может принимать не менее 1 млн путешественников ежегодно — потенциал огромный, особенно если учитывать уникальную природу, возможности для активного и оздоровительного отдыха.

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