В Таиланде около ста человек ищут 53-летнюю туристку из России

Ее вещи обнаружили на берегу

На острове Пхукет в Таиланде уже четыре дня ведутся поиски пропавшей туристки из России.

Как стало известно, в четверг, 20 октября, 53-летняя Елена Радченко вышла из гостиницы и не вернулась обратно. Персонал отеля забил тревогу. Предположительно, женщина побывала на пляже, так как на берегу нашли ее вещи.

Проведению спасательной операции в первые дни сильно осложняли погодные условия: на острове шли ливневые дожди, сообщил РИА Новости генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов. Сейчас в поисках участвуют более ста человек.

"Это и полицейские, и военнослужащие береговой охраны, и водолазы. Задействованы суда и вертолеты. Поиски ведутся не только на воде, но и на холмах вокруг пляжа", - сообщил генконсул.

Соснов напомнил, что в сезон дождей морские волны могут достигать трехметровой высоты.

"Но, несмотря на выставленные на пляжах красные флаги, некоторые туристы продолжают купаться", - заметил он.

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