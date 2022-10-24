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Нарышкин напомнил лидерам сверхдержав про Карибский кризис

11:42
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Глава СВР привел этот пример в свете ситуации на Украине

Уроки истории необходимо учить, заявил в понедельник, 24 октября, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин назвал Украину орудием тоталитарно-либеральных режимов Запада

В свете ситуации на Украине Нарышкин напомнил миру про уроки Карибского кризиса. По его словам, они заключаются в необходимости поиска договоренностей между руководителями сверхдержав.

Глава СВР подчеркнул, что "политические лидеры должны находить в себе силы с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс", который необходим и сегодня, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков призвал США признать ответственность за судьбу мира. Дипломат напомнил, что такой подход "был продемонстрирован советскими и американскими руководителями при выработке политико-дипломатического разрешения Карибского кризиса".

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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