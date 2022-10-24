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Украинский военком предложил всем военнообязанным ждать повесток

12:01
  • понедельник
  • 24 октября 2022

ВСУ нужно доукомплектовать, заявили украинские власти

Вооружённые силы Украины должны увеличивать свой потенциал, есть необходимость в пополнении рядов ВСУ. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал украинским СМИ начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Юрий Максимов.
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По словам Максимова, которые приводит ТАСС, ВСУ необходимо "иметь большое количество личного состава сил обороны". Киевский военком выразил мнение, что мобилизация будет продолжаться, поскольку "это необходимость".

С учетом этого Максимов призвал всех военнообязанных граждан Украины мужского пола в возрасте до 60 лет ожидать получения повестки из военкомата. Он подчеркнул, что нет ограничений относительно места вручения повесток.

При этом военком предположил, что мобилизация в ряды ВСУ будет продолжаться и в 2023 году.

Ранее попавшие в плен украинские военнослужащие рассказали о тотальной мобилизации на Украине. По их словам, украинские военкоматы резко снизили требования к состоянию здоровья — фактически, берут всех подряд, а украинские медкомиссии не прислушивается к жалобам на здоровье.

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