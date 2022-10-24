Украинский военком предложил всем военнообязанным ждать повесток

ВСУ нужно доукомплектовать, заявили украинские власти

Вооружённые силы Украины должны увеличивать свой потенциал, есть необходимость в пополнении рядов ВСУ. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал украинским СМИ начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Юрий Максимов.

По словам Максимова, которые приводит ТАСС, ВСУ необходимо "иметь большое количество личного состава сил обороны". Киевский военком выразил мнение, что мобилизация будет продолжаться, поскольку "это необходимость".

С учетом этого Максимов призвал всех военнообязанных граждан Украины мужского пола в возрасте до 60 лет ожидать получения повестки из военкомата. Он подчеркнул, что нет ограничений относительно места вручения повесток.

При этом военком предположил, что мобилизация в ряды ВСУ будет продолжаться и в 2023 году.

Ранее попавшие в плен украинские военнослужащие рассказали о тотальной мобилизации на Украине. По их словам, украинские военкоматы резко снизили требования к состоянию здоровья — фактически, берут всех подряд, а украинские медкомиссии не прислушивается к жалобам на здоровье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"