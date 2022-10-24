В России с коронавирусом госпитализировали 475 человек

Скончались 89 пациентов

За сутки в России госпитализированы 475 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7329 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8329 человек, скончались 89 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 555 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 89. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 524 человека, в Московской области – 177.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21380264 случая заболевания, зарегистрировано 389626 летальных исходов.

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