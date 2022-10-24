ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

Три ракеты упали на территории станции

Украинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке (Херсонская область).

Об этом в понедельник сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Три ракеты попали в Каховскую (ГЭС).

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что работают российские системы ПВО.

Россия предупредила о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС. Прорыв дамбы может привести к гибели тысячи людей, подчеркнул постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя.

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