Украинские военные предпринимают безуспешные попытки наступления

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют сотни своих военнослужащих на херсонском направлении. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Чиновник отметил в эфире Первого канала, что украинские военные "идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается постоянная гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями".

По оценке Стремоусова, на херсонском направлении "по 200 человек в день убивают", поэтому существенно упал боевой дух ВСУ — "чувствуется деморализация".

В бой идти ВСУ не хотят, в основном устраивают обстрелы, уточнил замглавы Херсонской области.

В Херсоне тем временем началось формирование территориальной обороны. Вступить в отряды могут все мужчины, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов.

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