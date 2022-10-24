ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Херсонской области рассказали о потерях ВСУ

12:21
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Украинские военные предпринимают безуспешные попытки наступления

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют сотни своих военнослужащих на херсонском направлении. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Провалилась попытка наступления ВСУ в Донбассе
В Херсонской области отражены все атаки ВСУ

Чиновник отметил в эфире Первого канала, что украинские военные "идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается постоянная гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями".

По оценке Стремоусова, на херсонском направлении "по 200 человек в день убивают", поэтому существенно упал боевой дух ВСУ — "чувствуется деморализация".

В бой идти ВСУ не хотят, в основном устраивают обстрелы, уточнил замглавы Херсонской области.

В Херсоне тем временем началось формирование территориальной обороны. Вступить в отряды могут все мужчины, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сгоревшая техника ВСУ
Сгоревшая техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.