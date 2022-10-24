Собянин рассказал о проактивной поддержке семьям мобилизованных

В Центр поддержки семей мобилизованных в Москве обратились 6,5 тысячи человек

Уже 6,5 тысячи родственников обратились в Центр поддержки семей мобилизованных в Москве с 5 октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Несколько тысяч человек пришли во флагманские МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи.

"В ближайшие месяцы несколько тысяч москвичей будут выполнять сложнейшие и связанные с риском для жизни задачи по защите суверенитета и безопасности России. Все они могут быть уверены в том, что город возьмет их родных и близких под особую защиту. Начиная с 5 октября Правительство Москвы оказывает системную поддержку семьям мобилизованных граждан", - написал Собянин на своем сайте.

Он рассказал, что сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. По просьбе родителей некоторые дети были устроены в детские сады рядом с домом – либо впервые пошли в садик, либо были переведены из других дошкольных учреждений.

Кроме того, поступило 8,6 тысяч запросов по вопросам выплаты материальной помощи. Около 5 тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства.

Многим родственникам мобилизованных требуется моральная поддержка. Психологи Центра провели порядка 600 сессий для взрослых и детей, отметил Собянин.

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