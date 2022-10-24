Лукашенко похвалил устойчивость белорусской экономики

Страна выдерживает давление санкций, отметил политик

Белоруссия фактически год живет под действием расширенных санкций Запада и выдерживает их. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

По словам политика, "надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции". Лукашенко уточнил, что по экспортно-импортным операциям 75% и более расчетов в мире осуществляются с использованием доллара и евро, которые он назвал "токсичными валютами".

Говоря о ситуации в банковской сфере внутри страны, Лукашенко отметил, что центральным вопросом является доступность кредитов.

Однако президент Белоруссии напомнил, что "успокаиваться ни в коем случае нельзя", сообщает БелТА.

Ранее Лукашенко пожаловался, что на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) в некоторых случаях отмечается недостаток взаимной поддержки. По словам белорусского лидера, "принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада".

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