Умер заслуженный артист России Анатолий Колбешин

Он был солистом Ярославской государственной филармонии

На 82-м году жизни умер заслуженный артист России, солист Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин.

"Прощание с Анатолием Ивановичем Колбешиным состоится в среду, 26 октября, в 14:00 в фойе первого этажа", - сообщила директор Ярославской филармонии Лариса Гаврилова (цитата по ТАСС).

Колбешин родился в Ульяновской области в 1940 году. Учился в консерватории, стал солистом Ярославской филармонии.

В репертуаре Колбешина - более 200 романсов и песен. В 2014 году он сыграл в Российском академическом театре драмы им. Ф. Волкова роль оперного певца в комедии "Кошки-мышки".

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