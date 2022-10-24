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Киев позвал экспертов МАГАТЭ после заявления России о "грязной бомбе"

13:19
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Об этом рассказали в МИД Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение направить своих специалистов на Украину в связи с заявлениями российской стороны о том, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с ядерным боеприпасом. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Европа и США не поверили предупреждению о "грязной бомбе" на Украине

По утверждению украинского министра, во время разговора с директором агентства Рафаэлем Гросси он "официально пригласил МАГАТЭ в экстренном порядке направить экспертов на мирные объекты на Украине".

Кулеба, по его словам, рассказал Гросси в том числе о российских заявлениях по поводу разрабатываемой Украиной "грязной бомбе".

Глава МАГАТЭ согласился прислать экспертов на Украину, при этом глава украинского МИД заверил, что "нам нечего скрывать", сообщает РИА Новости.

Ранее российская сторона предупредила, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. При этом провокация готовится с участием западных кураторов.

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