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Иран опроверг отправку своих военных в Крым

13:02
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Украина и Запад обвиняют Тегеран в военной поддержке Москвы

Информация о присутствии иранских сил в Крыму не соответствует действительности. Такое заявление в понедельник, 24 октября, сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

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Чиновник подчеркнул, что эта информация распространяется средствами массовой информации "для отвлечения внимания от разрушительной роли Запада в войне на Украине".

Канани заявил, что "Америка и Европа провокационными действиями создали условия, приведшие к началу войны на Украине, а теперь они обвиняют Иран, распространяя ложную информацию".

Иран не является стороной конфликта на Украине или экспортером оружия ни для одной из сторон, а отношения с Москвой не противоречат каким-либо международным правилам, отметил представитель Тегерана. Он также напомнил, что суверенные государства вправе развивать отношения, исходя из своих интересов, сообщает Tasnim.

Ранее украинские и американские власти обвинили Иран в оказании военной поддержки в Москве. В частности, Вашингтон заявлял, что Россия уже получила из Тегерана партию иранских беспилотников, которые якобы использует в спецоперации на Украине. Никаких доказательств этих обвинений нет. И Москва, и Тегеран неоднократно опровергали подобные обвинения.

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