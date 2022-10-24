Атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении провалились

Уничтожены более 80 военнослужащих
Украинская армия предприняла провальные попытки наступления на николаево-криворожском направлении.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На николаево-криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск", - говорится в сообщении.
В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.
Кроме того, на красно-лиманском направлении российским войскам удалось остановить и отбросить противника на исходный рубеж.
"Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты", - отметил Конашенков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"