Атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении провалились

Уничтожены более 80 военнослужащих

Украинская армия предприняла провальные попытки наступления на николаево-криворожском направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск", - говорится в сообщении.

В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

Кроме того, на красно-лиманском направлении российским войскам удалось остановить и отбросить противника на исходный рубеж.

"Уничтожено более 20 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты", - отметил Конашенков.

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