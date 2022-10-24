Кремль: многие российские активы были просто сворованы Западом

Москва будет изыскивать возможности борьбы с этим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

"Вы знаете, что в целом очень многие активы сейчас фактически они просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективный Запад. В том числе и наши золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность, и на частную собственность", - цитирует кремлевского спикера РИА Новости.

Как добавил Песков, идея конфискации зарубежного имущества России в пользу Украины разрушает основы для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире.

По словам пресс-секретаря, Москва будет изыскивать возможности борьбы с этим.

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