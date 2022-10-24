Песков назвал реальной угрозу применения Украиной "грязной бомбы"

Верить в это или нет - дело Запада

Угроза применения Украиной "грязной бомбы" реальна, а верить в нее или нет - дело Запада. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело – верить или не верить", — заявил представитель Кремля.

Россия ранее предупредила, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

Министры иностранных дел Великобритании и Франции, а также госсекретарь США не поверили утверждениям Москвы.

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