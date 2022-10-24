Задержан 19-летний москвич, подозреваемый в убийстве водителя элитного такси

Мотивом жесткого преступление стал автомобиль "Майбах"

В Краснодарском крае задержан 19-летний москвич, который подозревается в убийстве водителя элитного такси из Сергиева Посада. Мотивом жесткого преступление стал автомобиль "Майбах" на котором работала жертва. После расправы молодой человек почти сразу попытался продать автомобиль. И даже получил за него залог.

Сергей Шелест получил за автомобиль полмиллиона рублей. Еще полмиллиона - позже в обмен на ПТС. Таковы были условия сделки, однако отдавать документы Шелест явно не собирался, потому что их у него не было. Автомобиль чужой.

Хозяин иномарки Петр Маренков пропал несколько дней назад. Он был таксистом вип-класса. Работал на этом "Майбахе". Мужчину искала полиция, искали коллеги.

Петра Маренкова убили. Автомобиль забрали. Полицейские и коллеги-таксисты сразу предположили, что именно "Майбах" был мотивом преступления. Удалось найти покупателей машины, которые рассказали, кто привез автомобиль. Выяснилось, что Сергей Шелест был постоянным клиентом Петра. Получив за "Майбах" деньги, он уехал на юг.

Поймать подозреваемого тоже помогли таксисты. Информация об убийстве в Подмосковье водителя майбаха и предполагаемом преступнике, которого ищет полиция, были разослана по социальным сетям. И это сработало практически мгновенно.

Про Шелеста известно, что он работал сборщиком окон и охранником в ночном клубе. Жил отдельно от родителей, которые рассказали, что в последнее время у него были финансовые трудности. Следователи уверены: преступление было тщательно спланировано. Сначала выбрал жертву, а когда нашел покупателей на "Майбах", совершил убийство.

Дмитрий Гусев, Егор Миронов, "ТВ Центр"

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