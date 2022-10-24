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Жертвами аварии на улице Богданова стали женщина с пятилетним ребенком

14:57
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Водитель признал свою вину лишь частично

Сегодня Солнцевский суд Москвы изберет меру пресечения водителю, который 22 октября сбил насмерть женщину и ее пятилетнего сына на пешеходном переходе, передает "ТВ Центр".

Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого. Уже доказано, что в момент аварии он был пьян.

ДТП произошло на улице Богданова. Андрей Маркизов за рулем "Ауди А6" наехал на 32-летнюю Наталью Цурикову, которая с ребенком переходила дорогу. От полученных травм они скончались на месте. Водитель признал свою вину лишь частично.

"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела. Водителю автомобиля, совершившего наезд на пешеходов, предъявлено обвинение. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался", - сообщили в прокуратуре.

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