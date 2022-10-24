В московских школах открылись аэрокосмические классы

Созданы все условия, чтобы старшеклассники постигали науку не только по учебникам

В московских школах с сентября впервые открылись аэрокосмические предпрофильные классы, передает "ТВ Центр".

Для Зеленограда это особая тема. Здесь созданы все условия, чтобы старшеклассники науку постигали не только по учебникам. Углубленное изучение технических дисциплин, а еще практика по аэродинамике, баллистике и другим "космическим" вопросам.

Также в школе есть медицинский, инженерный, IT, предпринимательский и кадетский предпрофили. Любую творческую или изобретательскую инициативу старшеклассников готовы поддержать.

"Мы сейчас видим большой спрос со стороны IT-компаний, со стороны промпредприятий на взаимодействие с нашими детьми в рамках куросов, конференций, чтобы посмотреть на те идеи, которые предлагают ребята, потому что это позволит сделать в перспективе, может быть, какой-то прорыв в той или иной технологии", - отметила замглавы департамента образования и науки Москвы Наталия Киселева.

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