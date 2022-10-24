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Родные мать и тетя издеваются над девочкой в Орехово-Зуеве

15:20
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Прокуратура начала проверку

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту избиения несовершеннолетней. В Сети появилось видео, заставившее содрогнуться даже невозмутимых полицейских. Шестилетнюю девочку из Орехово-Зуева жестоко избивают две женщины. В ходе проверки выяснилось, что издеваются над ребенком родные мать и тётя. 

Две женщины поочередно боксируют по маленькой девочке. Прицельно попадают по лицу, телу. Сопровождая свою экзекуцию отборным матом и оскорблениями. Можно подумать, что взрослые мутузят куклу. Но нет. Девочку. Причем одной из них она приходится дочерью, а другой - племянницей.

Не будучи способна противостоять неадекватным взрослых, ребенок от бессилия плачет. Видео с камеры, установленной в квартире, попало в интернет и вызвало общественный резонанс.

На семью ополчился весь город. Рассказывают, что видео опубликовал отец семейства. Который сам же и установил камеры наблюдения в квартире. То ли, протрезвев, ужаснулся от воспитательных методов жены, то ли случайно скинул видео, но на следующий же день был избит неизвестными и попал в больницу. Отреагировали и органы опеки - девочку тут же из семьи изъяли, второго ребенка - передали бабушке. Участники видеозаписи теперь льют слезы и каются в содеянном.

О семье известно: из трех взрослых, проживающих в одной квартире, никто нигде не работает. Беспробудно пьют на социальные пособия. Да и детей, которых в семье тоже трое, воспитывали своеобразно.

Делом заинтересовались прокуратура и Следственный Комитет. Сейчас девочка уже находится под предварительной опекой прабабушки, мать ее ни разу не навещала. В понедельник с ребенком при участии психолога побеседуют следователи. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, следствие обратится к прокурору с ходатайством о передачи из органов МВД материалов проверки, организованной по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию ребенка.

Анастасия Мартынова, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр"

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