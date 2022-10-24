Автобус спровоцировал массовое ДТП на западе Москвы

Обошлось без пострадавших

Автобус стал причиной массовой аварии на западе Москвы. Глубокой ночью он собрал "паровоз" из семи машин на Вяземской улице, передает "ТВ Центр".

Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения. На которых видно как автобус отъезжает от остановки, после чего на скорости врезается в припаркованные автомобили.

Самые серьезные повреждения - у иномарок, на которые и пришёлся основной удар. У них огромные вмятины по бокам. У остальных машин повреждены передняя и задняя части.

Обошлось без пострадавших. В департаменте транспорта уточнили, что автобус принадлежит частому перевозчику.

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