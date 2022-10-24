ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Автобус спровоцировал массовое ДТП на западе Москвы

15:03
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Обошлось без пострадавших

Автобус стал причиной массовой аварии на западе Москвы. Глубокой ночью он собрал "паровоз" из семи машин на Вяземской улице, передает "ТВ Центр".

Момент ДТП зафиксировали камеры наружного наблюдения. На которых видно как автобус отъезжает от остановки, после чего на скорости врезается в припаркованные автомобили.

Самые серьезные повреждения - у иномарок, на которые и пришёлся основной удар. У них огромные вмятины по бокам. У остальных машин повреждены передняя и задняя части.

Обошлось без пострадавших. В департаменте транспорта уточнили, что автобус принадлежит частому перевозчику.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
ДТП в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.