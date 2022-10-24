Новые легенды: как проходит капремонт домов на Арбате

У Фонда капитального ремонта благодаря специальным субсидиям от столичных властей большие планы

На Арбате завершились реставрация и капитальный ремонт доходного дома Якова Толстого. У памятника в стиле модерн обновили фасад, крышу и систему отопления, и даже воссоздали утерянные исторические элементы.

На Арбате при всем его богатстве выбора появилось новое место притяжения. Видел бы сейчас свой доходный дом Яков Михайлович Толстой! После капитального ремонта и реставрации с трудом верится, что он заказал и построил семейное гнездо в стиле модерн в начале прошлого века.

"Мы вернули полноценно весь лепной декор на место. Отреставрировали его. Даже воссоздали балконы, ограждения балконов, которые были утрачены за всю жизнедеятельность дома", - отметил Даниил Лосин, начальник управления технического надзора объектов культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Отремонтировали крышу, подъезды, систему отопления. Но самым трудоемким оказался декор фасада.

"Рельеф у него, конечно, очень сложный. И все это - каждую кавернку, каждый лепесток - это скальпелями аккуратненько было все расчищено", - рассказал Алексей Щербаков, главный инженер компании-подрядчика ООО "Строительный альянс" по Фонду капремонта Москвы.

Не меньше трудов стоило воссоздать красоту здания по соседству, смело соперничающего сейчас за звание лучшего. Реставраторам пришлось работать не только с растительностью, но и с живностью.

"Вот эти маски львов - они тоже вернули свой первозданный облик. Потому что, конечно, когда мы начали работать, здесь фактически от этих морд львов уже ничего не осталось", - продолжил Лосин.

Первого в своей жизни капитального ремонта дождался и этот изящный дом, спрятавшийся в переулках Арбата. Год постройки - 1901-ый. Стиль - эклектика. Жители - в восторге.

"Мы заменили кровельное покрытие и обрешетку. Все деревянные конструкции, которые есть в здании, мы обработали огнебиозащитой. Уложили утеплитель современный. Самое главное при этих работах то, что мы сохранили исторический облик этого здания", - обратил внимание Дмитрий Тюрников, начальник производственно-технического управления Фонда капитального ремонта Москвы.

Настал звездный час и для знаменитого дома на Поварской. Хотя, согласно документам, он и домом-то не является.

"Мы видим часть сохранившейся городской усадьбы 18 века. Она очень много раз переделывалась, перестраивалась. Ну а от флигеля ничего не осталось, к сожалению", - указала москвовед Мария Наговицына.

Это невероятно красивое и уютное здание для сотрудников Минсредмаша возвели в 1950-м. Здесь жили выдающиеся ученые-атомщики и деятели культуры. Дом максимально деликатно отреставрировали не только снаружи, но и внутри. Стены теперь гладкие, как шелк. Потолки - произведение искусства.

У Фонда капитального ремонта благодаря специальным субсидиям от столичных властей большие планы.

"В этом году мы планируем завершить работы по реставрации по 15 домам", - уточнил Лосин.

А пока можно смело идти на встречу с такими старыми и такими новыми легендами Арбата.

Ольга Стрельцова, Сергей Ким, Владимир Черных, "ТВ Центр"

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