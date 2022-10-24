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В Московском зоопарке родился детеныш редких мандрилов

15:07
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Скоро новорожденный обрастет характерной шевелюрой

В Московском зоопарке у редких обезьян мандрилов родился детеныш. Его пол определят позже, чтобы не нервировать, передает "ТВ Центр".

Все время он проводит с матерью и путешествует по вольеру, крепко вцепившись в её шерсть. Вообще, в природе - в тропиках и саваннах Центральной Африки - главная самка может спокойно отобрать понравившегося ей малыша у любой представительницы семейства. Конечно, в зоопарке такое невозможно.

Новорожденный действительно очень красив. Скоро окрепнет и обрастет характерной шевелюрой. И будет, как и его родители, походить на сфинкса.

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Мандрил в Московском зоопарке
Мандрил в Московском зоопарке
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