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В Новой Третьяковке заработала выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить"

15:07
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Популяция ирбисов сегодня катастрофически сокращается

Открыть для себя Алтай можно, не выезжая из Москвы. Достаточно просто зайти в Новую Третьяковку на Крымском мосту.

Там открылась выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить" о хозяине сибирской тайги - ирбисе, как еще называют этого грациозного хищника.

Сейчас он нуждается в особой защите: популяция снежных барсов катастрофически сокращается. Также на выставке можно познакомиться с уникальной природой Алтая, его рельефами и растениями, а еще - культурой и традициями края, сообщает "ТВ Центр".

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Выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить"
Выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить"
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