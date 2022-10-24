В Новой Третьяковке заработала выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить"

Популяция ирбисов сегодня катастрофически сокращается

Открыть для себя Алтай можно, не выезжая из Москвы. Достаточно просто зайти в Новую Третьяковку на Крымском мосту.

Там открылась выставка "Снежный барс. Увидеть и сохранить" о хозяине сибирской тайги - ирбисе, как еще называют этого грациозного хищника.

Сейчас он нуждается в особой защите: популяция снежных барсов катастрофически сокращается. Также на выставке можно познакомиться с уникальной природой Алтая, его рельефами и растениями, а еще - культурой и традициями края, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"