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Чернышенко рассказал Путину о доступности интернета в России

14:30
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Страна занимает шестое место в мире по этому показателю

Сегодня в Кремле Владимир Путин встретился с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, передает "ТВ Центр". Вице-премьер рассказал о том, что ключевым направлением работы является достижение технологического суверенитета.

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Так, несмотря на различные потрясения, все целевые показатели цифровой трансформации перевыполнены. В разы выросла доля массовых социально-значимых услуг, которые граждане получают онлайн. Сейчас во время мобилизации заработали четыре новых сервиса, которые позволяют устранить недоработки. Но доступ в интернет должен быть у большего количества жителей нашей страны.

Чернышенко: Россия занимает сейчас шестое место в мире по доступности интернета. Это очень хороший результат, и он позволяет нам выполнять ваши поручения по подключению социально значимых объектов к интернету.

Путин:  Доступ к интернету - плюс 12,4. А к социально значимым услугам - рост в 16 раз.

Чернышенко: Совершенно верно.

Путин: Прилично.

Чернышенко: На прошлый год в девять раз увеличилось количество подключенных социально значимых объектов. Это почти 86 тысяч ФАПов, школ, больниц, пожарных частей. Мы продолжаем эту работу. Очень важно, что мы работаем также с малыми населенными пунктами, о чем вы нам на совещаниях очень часто говорили. Это население от 100 до 500 человек. Это затратно, но это крайне нужно, чтобы была связанность и граждане могли получать услуги онлайн. 

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