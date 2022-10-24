Мероприятие объединило учеников из разных регионов

В "Артеке" стартовал финал конкурса "Большая перемена" для старшеклассников, передает "ТВ Центр". Это проект агентства по делам молодёжи и президентской платформы "Россия страна возможностей".

Мероприятие объединило учеников из разных регионов. Полторы тысячи из них на протяжении нескольких дней будут бороться за победу. Лучших участников ждут денежные призы, которые можно потратить на образование.

Кроме того, Российское движение детей и молодежи проведет игру "Включайся!", во время которой создадут модель идеального города. А в рамках акции "Мы рядом" школьники смогут поддержать военнослужащих, отправив им сделанные своими руками открытки и талисманы.

"Сегодня в конкурсе "Большая перемена" четыре миллиона участников. Сегодня "Артек" это место, где проводится финал, но я уверен, что за небольшой промежуток нашей совместной работы "Артек" стал домом "Большой перемены", - отметил Константин Федоренко, директор Международного детского центра "Артек".

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