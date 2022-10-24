Лавров оценил самостоятельность исламского мира на фоне давления Запада

Сложилась непростая международная обстановка, отметил дипломат

Российская сторона высоко оценивает самостоятельность исламского мира в условиях непростой международной обстановки. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

Российский дипломат отметил, что современная геополитическая обстановка осложнена односторонними действиями западных стран. Однако в этих условиях исламский мир не поступается своей самостоятельностью.

Лавров подчеркнул, что исламские государства по-прежнему привержены принципу суверенного равенства государств, развитию международных отношений на основе международного права и уважения цивилизационного, культурного многообразия современного мира.

По словам главы МИД России, только на основе соответствующих принципов возможна эффективная борьба с терроризмом и эффективные решения глобальных проблем, которые "сохраняются и даже усугубляются", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Путин назвал исламские государства партнерами России в том числе в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"