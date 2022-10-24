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"Росэнергоатом": "грязная бомба" сделает непригодными территории на 30-50 лет

13:35
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Десятки тысяч людей подвергнутся радиации

Применение Украиной "грязной бомбы" приведет к "выключению" зараженных территорий из жизнедеятельности на 30-50 лет.
Песков назвал реальной угрозу применения Украиной "грязной бомбы"

Об этом в понедельник, 24 октября, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. Более того, подрыв "грязной бомбы" приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей.

Ранее российская сторона предупредила, что Киев готовит масштабную провокацию с "грязной бомбой" или с подрывом маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. При этом провокация готовится с участием западных кураторов.

Вскоре министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры на эту тему с коллегами из Франции, Великобритании и Турции. Однако США и Европа не поверили, что Украина может использовать такой сценарий. 

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