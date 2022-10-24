Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Об этом сообщают местные СМИ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом в понедельник, 24 октября, написали украинские СМИ. "Тревога уже по всей Украине. Пишут об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, пишет РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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