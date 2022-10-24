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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

14:08
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Об этом сообщают местные СМИ

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом в понедельник, 24 октября, написали украинские СМИ. "Тревога уже по всей Украине. Пишут об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре через два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, пишет РИА Новости.

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