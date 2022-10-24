Берлин пообещал Киеву еще три системы ПВО IRIS-T

Поставка запланирована на ближайшее время

Германия отправит в ближайшее время на Украину еще три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава германского правительства отметил, что Берлин поддерживает Киев с политической, финансовой, экономической и гуманитарной точек зрения, а также в области поставок оружия, поскольку "мы твердо стоим на стороне украинцев в этой борьбе, которая также является борьбой за безопасность и мир в Европе".

Шольц напомнил, что ФРГ уже передала Украине зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а также современную систему ПВО немецкого производства IRIS-T.

Политик заверил, что еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время, а также пообещал, что Германия наряду с западными партнерами продолжат оказывать поддержку Украины, сообщает ТАСС.

Ранее Берлин анонсировал поставки двух реактивных систем залпового огня MARS II, 50 бронемашин Dingo, а также четырех самоходных гаубиц. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт совершила необъявленный визит в Одессу и пообещала передать ВСУ зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

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