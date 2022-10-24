Профицит торгового баланса России составил 251 млрд долларов

Об этом свидетельствует таможенная статистика

Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь — сентябрь 2022 года составило 251 млрд долларов. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Представитель ФТС уточнил, что стоимостной объем импорта товаров и услуг в Россию за указанный период составил 180 млрд долларов.

При этом за период с января по сентябрь Россия экспортировала товары и услуги на 431 млрд долларов. Соответственно, профицит внешней торговли достиг 251 млрд долларов, цитирует Давыдова ТАСС.

Россия продолжает адаптировать внешнюю торговлю к условиям санкций. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что страна перестраивает механизм взаиморасчетов с партнерами, в реальном времени создается новая география торгово-экономического сотрудничества. Осуществляется подключение к альтернативным платежным системам, а также создание перспективных высокотехнологичных форм расчетов.

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