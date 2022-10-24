МО: Киев может замаскировать подрыв "грязной бомбы" под срабатывание российского боеприпаса

Украина хочет выставить Россию ядерным террористом

Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся в завершающей стадии.

Об этом в понедельник, 24 октября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

У России есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса, чтобы потом обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия.

"Подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран <...> Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками", - отметил Кириллов.

Подобной провокацией Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста, уверены в Минобороны нашей страны.

Россия работает над противодействием возможным провокациям со стороны Украины.

"Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал Кириллов.

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