ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МО: Киев может замаскировать подрыв "грязной бомбы" под срабатывание российского боеприпаса

14:35
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Украина хочет выставить Россию ядерным террористом

Работы по созданию Украиной "грязной бомбы" находятся в завершающей стадии.
"Росэнергоатом": "грязная бомба" сделает непригодными территории на 30-50 лет

Об этом в понедельник, 24 октября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

У России есть информация о планах Киева организовать провокацию с применением "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса, чтобы потом обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия.

"Подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран <...> Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками", - отметил Кириллов.

Подобной провокацией Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста, уверены в Минобороны нашей страны.

Россия работает над противодействием возможным провокациям со стороны Украины.

"Силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал Кириллов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Радиационная опасность
Радиационная опасность
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.