Путин назвал главную задачу правительства

Президент провел встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко

Главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан. Это в понедельник, 24 октября, подтвердил глава государства Владимир Путин.

Президент принял замглавы федерального правительства Дмитрия Чернышенко, курирующего в кабмине спорт. Вице-премьер напомнил о поставленной президентом цели довести долю занимающихся спортом граждан до 70%.

Когда Чернышенко заговорил о национальной цели развития в виде сохранения населения, здоровья и благополучия россиян, Владимир Путин подтвердил, что "это самая главная задача", сообщает РИА Новости.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила при оценке состояния российской экономики смотреть на то, что измеряет качество жизни граждан. Она отметила, что "когда мы мерим, и хотим мерить, и говорим о благосостоянии людей", ВВП оказывается недостаточно объемным показателем, поскольку важно рассматривать распределение этого богатства среди граждан и уровень их благосостояния.

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