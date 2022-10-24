Москвичам пообещали возвращение дождей

Циклон вновь принесет осадки

На наступившей неделе в столичном регионе ожидается погода, характерная для конца октября — прохладная, облачная и дождливая. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

В начале недели погодой будет управлять антициклон, поэтому при переменной облачности осадков не ожидается.

Однако со среды циклон принесет пасмурную погоду и осадки в виде дождя. В четверг днем воздух прогреется до 5...7 градусов, по области — до 3...8 градусов.

В пятницу в Москве и Подмосковье прогнозируется ночью до +6 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 9 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ноябрь в Центральной России будет, согласно долгосрочным прогнозам, в среднем на 2 градуса теплее климатической нормы. Однако метеоролог уточнил, что "со второй пентады месяца, все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы".

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