Станция "Суворовская" снизит загруженность центральных пересадочных узлов метро

Загруженность станции "Проспект Мира" уменьшится на 30%

Утвержден проект планировки станции метро "Суворовская" Кольцевой линии метро. С новой неё пассажиры смогут перейти на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Люблинско-Дмитровская линия – единственный диаметр Московского метрополитена, имеющий только одну пересадку на Кольцевую. После того как "Суворовская" свяжет северный участок Люблинско-Дмитровской с Кольцевой линией метро, у пассажиров появятся дополнительные маршруты, а загруженность станции "Проспект Мира" уменьшится на 30%", – пояснила она.

Сегодня пересадочный узел "Проспект Мира" работает с большими перегрузками, особенно в часы пик. Создание нового пересадочного узла позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский и Тверской.

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