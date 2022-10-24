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В Чехии признали, что заменить российский газ невозможно

15:18
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Потеря стратегического сырья может привести к тяжелым последствиям для Праги

Европейские страны за счет других источников компенсировать российский газ полностью не смогут. Такое мнение выразил в беседе с изданием Parlamentní listy бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек.
Многие страны уже ощутили на себе последствия отказа от российского газа

"Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, двести миллиардов кубометров. Европа потребляет пятьсот миллиардов", - приводит его слова РИА Новости. По мнению эксперта, потеря стратегического сырья может привести к "распаду Чехии".

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США руководствуются двойными стандартами в энергетической политике, продавая Европе газ по завышенным ценам. Политик призвал добавить "искренности в трансатлантической торговле".

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