Малайзия допустила подключение к системе "Мир"

Пока в королевство лучше приезжать с картами UnionPay

В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир". Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал временный поверенный в делах посольства королевства в России Джохан Арифф бин Абдул Разак.

По словам дипломата, в настоящее время власти России и Малайзии готовятся обсуждать прием российского пластика в стране.

При этом оценивать сроки и перспективы введения в оборот в Малайзии карт "Мир" временный поверенный не стал. Однако он подчеркнул, что пока в королевство лучше приезжать с картами UnionPay, сообщает РИА Новости.

Между тем возможность подключения к системе "Мир" рассматривает еще одно популярное у россиян туристическое направление — Маврикий. Посол островного южноафриканского государства в России Джанке Хесвар заявил, что "когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", поэтому Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир".

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