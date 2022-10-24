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Малайзия допустила подключение к системе "Мир"

15:25
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Пока в королевство лучше приезжать с картами UnionPay

В Малайзии обсуждают возможность приема российских карт "Мир". Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал временный поверенный в делах посольства королевства в России Джохан Арифф бин Абдул Разак.
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По словам дипломата, в настоящее время власти России и Малайзии готовятся обсуждать прием российского пластика в стране.

При этом оценивать сроки и перспективы введения в оборот в Малайзии карт "Мир" временный поверенный не стал. Однако он подчеркнул, что пока в королевство лучше приезжать с картами UnionPay, сообщает РИА Новости.

Между тем возможность подключения к системе "Мир" рассматривает еще одно популярное у россиян туристическое направление — Маврикий. Посол островного южноафриканского государства в России Джанке Хесвар заявил, что "когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", поэтому Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир".

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