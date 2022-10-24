Лавров оценил "прозрачность" Украины по делу о провокации в Буче

Нет реакции и со стороны ООН

Киевский режим до сих пор не предоставил никаких данных о людях, якобы погибших в Буче из-за действий российских военных. Нет реакции по этому вопросу и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Известная провокация в Буче - это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных", - сказал на пресс-конференции российский министр.

Киев весной опубликовал фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в Буче Киевской области. В Минобороны России это назвали очередной провокацией режима Зеленского и подчеркнули, что за время, пока город был под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал.

Лавров напомнил, что в сентябре публично обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом добиться от Киева списка "погибших в Буче". Однако реакции состороны ООН не последовало. Глава МИД России подчеркнул: это лишнее свидетельство того, насколько "прозрачна" Украина и насколько ей нечего скрывать, передает ТАСС.

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