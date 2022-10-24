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Путин примет президента Гвинеи-Бисау

15:40
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Глава африканского государства приедет в Москву

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, проведет в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало.
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Как рассказали в пресс-службе Кремля, главы двух государств собираются обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике.

Наряду с этим предполагается обсудить вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, включая подготовку ко второму саммиту "Россия — Африка", который пройдет в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Летом 2022 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров совершил большое турне по африканским государствам, побывав в Эфиопии, Египте, Конго и Уганде. В ходе переговоров затрагивалась тема мирового продовольственного кризиса и его первопричин. При этом на всех встречах отмечалась важность растущей роли отношений с Россией.

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