Накануне о возможной украинской провокации своих западных коллег предупредил министр обороны Сергей Шойгу

Подрыв Украиной "грязной бомбы" приведет к заражению нескольких тысяч квадратных метров территории. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Радиоактивные изотопы могут накрыть Польшу. По словам Кириллова, Минобороны располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву

Работы по созданию так называемой "грязной бомбы", которые ведут сразу две украинские организации, находятся на завершающей стадии. В понедельник информацию официально подтвердили в российском Минобороны. Впрочем, своих намерений в Киеве никогда не скрывали. Еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский открыто заявлял, что планирует восстановить ядерный статус Украины.

"За время проведения специальной военной операции Зеленский неоднократно призывал страны НАТО нанести удар по Российской Федерации. Цитата: "Что должно делать НАТО? Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России...", - рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов.

Члены альянса, в свою очередь, всегда подчеркивали, что не станут вступать в открытое противостояние с Москвой. Да и зачем, когда можно действовать чужими руками, а конкретно - киевскими. По данным разведки, офис президента Украины имел неофициальные контакты с представителями Великобритании. Они-то и могли передать технологию создания ядерного оружия Киеву.

Что касается производственных ресурсов, то их в стране хватает. Сейчас на Украине как минимум три действующие атомные электростанции. Впрочем, для создания "грязной бомбы" подойдет и отработанное ядерное топливо, запасы которого имеются на той же Чернобыльской АЭС. Катастрофические последствия такого взрыва, уверяют эксперты, ощутят на себе не только жители Украины, но и ближайших европейских стран. Впрочем, расчет Киева, который - можно не сомневаться - постарается обвинить Москву, понятен.

"По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет "замаскировать" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", - сообщил Игорь Кириллов.

Тем более, что Киев уже неоднократно разыгрывал данный сценарий. Достаточно вспомнить кровавые провокации в Буче и Изюме. Да и обстрелы Запорожской АЭС, по сути, попытка превратить объект в ту же "грязную бомбу". С февраля украинские националисты нанесли по станции 39 ударов. И все это с молчаливого одобрения запада. Который и теперь отказывается верить в то, что Киев готов применить запрещенное оружие.

"Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне министр обороны России провел ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Сергей Шойгу рассказал о готовящейся Киевом провокации. В Вашингтоне постарались изобразить неподдельное удивление, мол, не может быть. Вскоре на сайте Госдепа появилось официальное заявление, что опасения Москвы якобы не обоснованы.

"Мы видим медийную реакцию запада. Она нас не удивляет. Она идет в русле той безоглядной поддержки, которую запад оказывает своему ставленнику Зеленскому, предоставив ему индульгенцию на любые русофобские действия - не только в виде заявлений, но и в виде бомбардировок гражданских объектов. Ну а в вопросе о "грязных бомбах" мы разберемся до конца. У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Доказательства того, что Киев ведет разработку "грязной бомбы", у Москвы есть, подчеркнул Лавров. Данные несколько раз перепроверяли по разным каналам. И в ближайшее время Россия планирует вынести вопрос на обсуждение на самом высоком международном уровне. В том числе на площадке ООН.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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