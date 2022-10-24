Российский аппарат МРТ превосходит иностранные аналоги

По словам экспертов, это конкурентоспособный прибор

Первый российский томограф сегодня представили в Москве. Ученые из Физического института имени Лебедева создали уникальную МРТ-установку, которая сможет в будущем заменить дорогостоящие импортные приборы.

Отечественный аппарат МРТ на 70% состоит из отечественных комплектующих, но совсем скоро будет на все 100. Кое-что в российской разработке и вовсе превосходит иностранные аналоги. Например, в отечественном томографе, разъясняют специалисты, "временная стабильность" лучше.

"Конкурентоспособный прибор. Величина электрического тока - она определяет величину магнитного поля, которая является ключевым параметром. Чем быстрее будет падать значение тока, тем хуже работает томограф. И мы делаем всё для того, чтобы значение тока не падало", - пояснил профессор, доктор физико-математических наук Евгений Демихов.

В результате получаются более качественные снимки, а значит - более точный диагноз. Внутри томографа - сверхпроводящий магнит высокой мощности, это основа технологии МРТ. Есть возможность менять конфигурацию и величину магнитного поля под спецзадачи. Сейчас ведутся разработки и испытания отечественных аналогов импортных комплектующих от разных российских институтов и предприятий.

"Любое предприятие, которое выпускает точные и сложные изделия, оно опирается на сеть субподрядчиков, каждое из которых является лидером в своём узком направлении. И если все эти узкие направления сложить, то у нас получается очень интересный и конкурентоспособный прибор", - отметил Евгений Демихов.

Программное обеспечение тоже российское. Подобные аппараты зарубежного производства имеют дистанционное управление. То есть диспетчер, например, в Нидерландах может удалённо не только исправить неполадку, но и получить полный доступ к истории исследований.

Для охлаждения обмотки магнита в томографах такого типа используется жидкий гелий. Необходимо примерно 1000 литров, чтобы заправить аппарат МРТ. Это около 3 млн рублей. Иностранные машины необходимо заправлять раз в полтора-два года. Российский аналог - раз в пять лет.

Такие аппараты будут на 30% дешевле, чем гелиевые, в России уже есть опытный образец. По предварительным оценкам, стоимость производственной линии гелиевых аппаратов - около 4 млрд рублей.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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