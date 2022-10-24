Глава Минобороны Израиля объяснил Киеву отказ поставлять оружие

Москва ранее предупредила израильские власти о рисках в двусторонних отношениях

Израиль не собирается поставлять Украине вооружения и военную технику. Такое заявление в понедельник, 24 октября, сделал израильский министр обороны Бенни Ганц в ходе беседы с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Глава оборонного ведомства рассказал, что Израиль уже отправляет Украине гуманитарную помощь, а также готов предоставить системы гражданского оповещения и "продолжать поддерживать Украину в вопросах защиты населения и спасения жизней".

Однако Ганц подчеркнул, что у Израиля имеются "эксплуатационные ограничения", которые препятствуют организации поставок оружия Киеву, хотя "Израиль на стороне Украины", сообщает РБК.

Ранее израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине. Он объяснил это тем, что Иран якобы начал поставки баллистических ракет для России. Однако вслед за этим в Минобороны Израиля отвергли такую возможность.

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