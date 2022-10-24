Вернувшимся домой мобилизованным разрешили не возвращать выплаты

О решении объявили власти Красноярского края

Призванные в рамках частичной мобилизации жители Красноярского края, которых по тем или иным основаниям вернули домой, могут не возвращать полученные ранее региональные выплаты. Решение приняло правительство края.

"Если житель был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной в соответствии с указом президента, и уже получил единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, но по каким-то причинам вернулся, то перечисленные денежные средства не подлежат возврату", - приводит РИА Новости заявление министра социальной политики региона Ирины Пастуховой.

Губернатор края Александр Усс, в свою очередь, сообщил, что поручил краевому военкому незамедлительно обеспечить возвращение домой красноярцев – многодетных отцов и других, имеющих право на отсрочку. Глава региона подчеркнул, что органы местной власти должны оперативно составить соответствующие списки и направить их в военкоматы.

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