Новым премьер-министром Британии стал Риши Сунак

Его конкурент не набрала нужной поддержки депутатов

Правительство Великобритании возглавит бывший глава Минфина Риши Сунак. Такое решение принято в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет правящей Консервативной партии.

Риши Сунак был единственным кандидатом на данный пост. Его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки парламентариев для участия в голосовании.

На прошлой неделе о своей отставке заявила Лиз Трасс. Она занимала пост премьера в течение 44 дней.

Общественность подвергла Трасс критике из-за нового плана поддержки экономики. Он предполагал масштабное снижение налогов. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума.

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