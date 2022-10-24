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Новым премьер-министром Британии стал Риши Сунак

16:15
  • понедельник
  • 24 октября 2022

Его конкурент не набрала нужной поддержки депутатов

Правительство Великобритании возглавит бывший глава Минфина Риши Сунак. Такое решение принято в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет правящей Консервативной партии.
"Большинство идут за Риши": кто станет новым премьером Британии

Риши Сунак был единственным кандидатом на данный пост. Его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки парламентариев для участия в голосовании.

На прошлой неделе о своей отставке заявила Лиз Трасс. Она занимала пост премьера в течение 44 дней. 

Общественность подвергла Трасс критике из-за нового плана поддержки экономики. Он предполагал масштабное снижение налогов. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума.

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Риши Сунак
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