Новым премьер-министром Британии стал Риши Сунак

Его конкурент не набрала нужной поддержки депутатов
Правительство Великобритании возглавит бывший глава Минфина Риши Сунак. Такое решение принято в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет правящей Консервативной партии.
Риши Сунак был единственным кандидатом на данный пост. Его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки парламентариев для участия в голосовании.
На прошлой неделе о своей отставке заявила Лиз Трасс. Она занимала пост премьера в течение 44 дней.
Общественность подвергла Трасс критике из-за нового плана поддержки экономики. Он предполагал масштабное снижение налогов. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"