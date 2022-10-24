Мишустин назвал главные цели координационного совета по СВО

Российских военных обеспечат всем необходимым в сжатые сроки

Координационный совет по обеспечению потребностей СВО займется поставками вооружений и техники, а также вопросами ценооброзвания и подбором поставщиков. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая первое заседание совета при правительстве.

Мишустин подчеркнул, что российские военные должны быть обеспечены всем необходимым в сжатые сроки. Работе совета, в том числе при решении разногласий, должен быть обеспечен зеленый коридор.

О создании координационного совета ранее сообщил президент России Владимир Путин. Возглавившему структуру Михаилу Мишустину поручено регулярно докладывать о работе совета. Первого доклада Путин ожидает до 25 октября, передает ТАСС. Мишустин также сообщил, что за поставку вооружений и имущества в войска будет отвечать вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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